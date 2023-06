Accoltellato durante una lite, grave un 40enne del casertano

Ferito anche un amico

CASTEL MORRONE – È di due feriti e una coppia arrestata, il bilancio di una violenta lite scoppiata ieri in un appartamento di Rotondi, in provincia di Avellino.

Un 34enne del beneventano e la compagna 28enne di Cervinara sono stati tratti in arresto dei carabinieri in quanto ritenuto i responsabili di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma bianca.

Le vittime sono un 37enne del nolano e un 40enne di Castel Morrone: sarebbero stati accoltellati a culmine di un litigio. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Serie le condizioni del 40enne, ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe cercato di impedire che la coppia potesse aggredire la compagna, sorella del 37enne, anche lui colpito dai fendenti. La coppia di arrestati si sarebbe recata nell’appartamento per un chiarimento con le altre persone. I carabinieri hanno rintracciato i due presunti responsabili e sequestrato il coltello che sarebbe stato utilizzato per compiere l’azione criminosa. Gli elementi raccolti hanno consentito alle forze dell’ordine di dilaniare un coerente quadro indiziario che d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino ha portato all’arresto della coppia ora ai domiciliari.