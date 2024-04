12enne racconta a scuola che la mamma ha l’amante e viene minacciato: 47enne a processo

A finire alla sbarra l’uomo che minacciò il piccolo quando questi raccontò a scuola cosa accadeva nella sua famiglia.

SESSA AURUNCA. Abbandonava il suo bambino per correre dall’amante e quando il piccolo ha rivelato a scuola ciò che accadeva in casa, l’uomo frequentato dalla donna lo ha minacciato ed insultato, chiamandolo handicappato e minacciandolo di gonfiarlo di botte.

Per questa ragione sarà processato con giudizio immediato il 47enne Daniele I. di Sessa Aurunca. L’uomo era, appunto, l’amante della donna sposata e con tre figli che non si preoccupava di quel 12enne trascurato nei fine settimana in cui correva dal suo nuovo amore. Il ragazzino doveva, in alcune occasioni, anche badare alle sorelline più piccole.