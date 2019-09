Accoltellato lungo l’Appia, primi verdetti del Riesame

ARIENZO – Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Cristian De Francesco, 18 anni di Arienzo che puntava a derubricare un reato da tentato omicidio a lesioni aggravate. Il giovane era ai domiciliari. Stiamo scrivendo dell’accoltellamento di Ferragosto avvenuto a Forchia (LEGGI QUI).

Una decina di giorni fa, nell’incidente probatorio, la parte offesa, il clochard originario di Genova Maurizio Mansuetini, aveva accettato la lettera di scuse del 18enne e un assegno da 5mila euro.

Il Riesame invece ha annullato l’ordinanza per il 51enne Mario Verlezza che era finito inizialmente ai domiciliari per una ipotesi di favoreggiamento. Per lui erano stati disposti in un primo momento i domiciliari.