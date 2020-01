PIETRAMELARA – “Il palazzo è invaso dai cattivi odori, non possiamo aprire le finestre”. Alcuni inquilini di un palazzo di Pietramelara, in provincia di Caserta, contattano Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, per raccontare la storia di Franco, un loro vicino di casa che sarebbe un accumulatore seriale.

Il 62enne vivrebbe da solo sepolto in casa dai rifiuti, senza luce né acqua, e ora sarebbe ricoverato in seguito a un malore.