Accusa il marito di maltrattamenti e poi ritratta: indagata per falsa testimonianza

VILLA LITERNO – Accusa il marito di molestie, violenze e ingiurie, poi ritratta. D.F. di Nola, accusato e incarcerato per le accuse dell’ex moglie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali ed estorsione, è stato assolto dal giudice in quanto la ex moglie in sede di udienza ha ritrattato la sua versione dei fatti. Il Sostituto Procuratore Valentina Soriano ha richiesto l’assoluzione dell’imputato, disponendo il rinvio degli atti in Procura per la presunta vittima formulando un’accusa per falsa testimonianza.