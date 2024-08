Accusa un malore dopo aver mangiato un gelato: Federica non ce l’ha fatta

I funerali saranno celebrati domani, 21 agosto, alle 16:30 nella chiesa di Santa Maria maggiore



SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è spenta questa mattina Federica Della Monica andata in shock anafilattico dopo aver mangiato un gelato. La giovane di Santa Maria Capua Vetere avrebbe mangiato un gelato in casa; qualcosa, molto probabilmente, potrebbe averle causato una forte reazione allergica che non le ha lasciato scampo. I funerali sono stati fissati per domani, 21 agosto, alle 16:30. La salma della 25enne arriverà dall’ospedale di Caserta nella chiesa di Santa Maria Maggiore (duomo).