MARCIANISE – Una donna anziana è deceduta in zona Corso Matteotti. Secondo una prima ricostruzione, la signora sarebbe deceduta per un arresto cardiocircolatorio. Erano intorno alle 9 e 30 quando si è sentita male appena finito di fare la spesa. L’anziana si è accasciata sul marciapiede. I presenti hanno provato ad assisterla ma quando è arrivato il 118, per lei non c’era niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.