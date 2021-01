MARCIANISE. Si è spento improvvisamente “Vicienz a’ limunata”. Inutili i soccorsi

MARCIANISE – È morto improvvisamente Vincenzo Moretta, 58 anni, da tutti conosciuto come “Vicienz a’ limunata”. Fischietto e carretto ambulante allestito su una Ape Car, Vincenzo aveva ereditato il lavoro di suo padre “Ciccillo o ‘gelatiere”. D’estate vendeva limonata, d’inverno friggeva crocchè e “zeppulelle”.

È stato sorpreso da un malore. Pur soccorso con un trasporto subitaneo in ospedale, non c’è stato niente da fare. Il figlio Mauro ha scritto un commovente messaggio sui social, postando una foto con il papà: “L’ultima foto insieme…ADDIO PAPÀ Non ci credo ancora….”