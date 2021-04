Accusa un malore mentre si reca a lavoro. 49enne muore all’arrivo in ospedale

Sono ore di dolore per la comunità di Parete colpita dall’improvvisa dipartita di Giovanni Acampora, 49 anni. Una morte improvvisa per l’operaio morto mentre si stava recando a Gaeta per conto della ditta BE.MI, di proprietà di Beniamino Micillo, cugino di Giovanni. Il tempo di comunicare ai compagni di viaggio di nonn sentirsi bene. La disperata corsa in ospedale, ma appena hanesso piede fuori dal furgone si è accasciato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare.

Lascia la moglie, Gina Feliciello.