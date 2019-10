Accusata di estorsione al suo ex capo, il giudice ha deciso sul destino della donna

MARCIANISE (red.cro.) – La vicenda giudiziaria, ha visto coinvolta R. M. originaria di Marcianise. La donna, dopo aver prestato servizio per anni alle dipendenze di una coppia ed essere stata allontanata in malo modo dai propri datori di lavoro, chiedeva le proprie spettanze retributive. I datori di lavoro, la querelavano per estorsione e ne nasceva un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. L’indagata, si sottoponeva a ben due interrogatori depositando documentazione e, inoltre, il proprio legale, Salvatore Gionti, depositava memoria difensiva per dimostrare l’insussistenza giuridica dell’ipotesi delittuosa contestata. La Procura, così, procedeva a formulare richiesta di archiviazione le cui argomentazioni venivano, puntualmente, condivise dal Giudice delle indagini preliminari che di fatto procedeva ad archiviare il procedimento mettendo fine ad una brutta vicenda giudiziaria.