VILLA DI BRIANO – (gv) Accusato di aver fatto una dichiarazione mendace depositata al tribunale di Treviso per far ottenere gli arresti domiciliari ad un detenuto imputato di furto ed altro, Raffaele Esposito di Villa di Briano tratto a giudizio innanzi al tribunale di Napoli nord presidente dott. Boccia oggi è stato assolto perché il fatto non sussiste. L’ uomo è stato difeso dall’ avv. Nicola Caterino dello studio Paolo Caterino.