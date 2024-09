Accusato di maltrattamenti alla compagna, assolto dopo la testimonianza di un poliziotto

Si chiude un lungo procedimento penale a carico di un giovane di…

SESSA AURUNCA – Accusato di maltrattamenti in famiglia e assolto all’esito di un lungo processo.

V. P., giovane residente a Sessa Aurunca, è stato coinvolto in un lungo procedimento penale per fatti risalenti al 2022. L’uomo era stato accusato di maltrattamenti in famiglia, percosse e ingiurie ai danni della ex compagna. Rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Angelo Librace, del foro di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di un’articolata attività giudiziale, l’imputato è riuscito a dimostrare la sua innocenza. Fondamentali sono stati gli interventi dei testimoni, escussi durante il procedimento.

Tra i testi anche un poliziotto, che intervenuto dopo la chiamata della donna, faceva rilevare che il giovane, al momento in cui le forze dell’ordine intervenivano presso l’abitazione della presunta vittima, non era presente. All’esito, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’assoluzione dell’imputato.