Accusato di tentato omicidio: giudizio immediato per il nipote del boss De Falco

Attualmente si trova in prigione

CASAL DI PRINCIPE – A processo con l’accusa di omicidio. Il pubblico ministero Veronica Soriano della Procura di Napoli Nord ha chiesto ed ottenuto per Alessio De Falco, 22 anni, il giudizio immediato. Il 22enne è accusato di aver assassinato Zlimen Imed. Stando a quando ricostruito dagli inquirenti De Falco prima strattonò la vittima poi le strinse le mani al collo per scaraventarla al suolo successivamente l’avrebbe colpito con una mazza alla testa più volte anche quando ormai era inerme e non era più in grado di reagire. Portato in ospedale in gravissime condizioni dopo qualche giorno fu trasferito in una clinica a Tora e Piccilli dove il 12 gennaio morì. L’ indagini è stata svolta dai carabinieri di Giugliano. De Falco, nipote dei boss dei boss Nunzio e Vincenzo De Falco, attualmente si trova in prigione.