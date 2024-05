LIVE. CASERTANA-JUVENTUS NEXT GEN. Le formazioni ufficiali, i falchi in campo per incantare il Pinto sold-out. SEGUI LA DIRETTA 18 Maggio 2024 - 19:19

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Le formazioni ufficiali: CASERTANA (4-3-3): Venturi; Anastasio, Celiento, Sciacca, Calapai; Damian, Toscano, Casoli; Curcio, Montalto, Carretta. All. Vincenzo Cangelosi JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara, Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Cerri, Hasa, Damiani, Rouhi; Mbangula, Sekulov; Guerra. All. Massimo Brambilla La Casertana arriva in netto vantaggio psicologico, oltre che numerico, alla gara di ritorno dei playoff di serie C, forte della vittoria conquistata nella trasferta ad Alessandria grazie al gol di Curcio allo scadere. Nei falchi è da valutare Bacchetti dopo l’infortunio della gara di andata, mentre tra gli uomini di Brambilla le assenze sono poche, ma pesanti: Pedro Felipe ancora alle prese con le tre giornate di squalifica rimediate contro il Pescara nel turno preliminare, e uno dei top player della squadra succursale della vecchia signora, Joseph Nonge, causa squalifica per somma ammonizioni. Alfonso Centore