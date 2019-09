Accusato d’omicidio, scappa e si rifugia a MONDRAGONE. Tra un mese inizia il processo per Carella

MONDRAGONE (red.cro.) – In fuga per 5 giorni da Casarano (Puglia), trovò riparo in un’abitazione di Mondragone. E’ stato reso noto che Marco Carella, 39 anni, accusato dell’omicidio di Luigi De Rocco, la sera del 28 giugno dello scorso anno, è stato rinviato a giudizio per la morte del 36enne, con la prima udienza che si terrà in ottobre.

Furono i Carabinieri di Castel Volturno, in esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a rintracciare e trarre in arresto Carella, pochi giorno dopo l’omicidio.