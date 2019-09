Acquista un furgone che risulta rubato. Marocchino denunciato per ricettazione

CAIANELLO – Un cittadino originario del Marocco, ma residente in Belgio, è stato arrestato dai Carabinieri in un albergo nei pressi dell’uscita autostradale di Caianiello.

L’uomo, dopo aver acquistato un veicolo commerciale rubato a un prezzo molto più che appetibile, si era messo in viaggio per tornare in Belgio.



L’acquisto fatto a Napoli probabilmente sarebbe andato a buon fine se l’uomo non si fosse fermato in albergo per qualche ora di riposo: l’uomo è stato acciuffato all’alba dai Carabinieri di Vairano Scalo che dopo aver sbrigato una serie di formalità, lo hanno denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione.