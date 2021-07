ACTION DAY. Sigilli a 3 aziende, 8 denunce e oltre 19mila euro di sanzioni

CASERTA – Nove attività imprenditoriali e commerciali controllate, di cui 3 sequestrate, 27 persone identificate, di cui 8 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e 6 sanzionate, 8 veicoli controllati, di cui 2 sequestrati, circa 5.075 mq di aree sequestrate così come 170 mc di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 19.007 euro di sanzioni comminate. È l’esito di un ‘Action Day‘ interforze nella Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta, portato a termine nella giornata di ieri. L’operazione si inquadra nelle attività a contrasto e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, le due questure e con le altre forze di polizia delle provincie, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”.