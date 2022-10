Addio a Mario Paternuosto, per anni primario di Gastroenterologia all’ospedale di Marcianise

Paternuosto, che amava definirsi medico di campagna, è stato anche candidato sindaco e consigliere comunale a Marcianise. Domani i funerali a Sant’Angelo in Formis.

CAPUA Lutto nella frazione di Sant’Angelo in Formis. Si è spento all’età di 77 anni il dottor Mario Paternuosto. Specialista in Medicina Interna dell’università di Napoli e Specialista in Gastroenterologia dell’Università di Roma. E’ stato per anni primario di Gastroenterologia e direttore del Dipartimento omonimo dell’ospedale di Marcianise. A lui si devono importanti scoperte in ambito medico. Autore di numerose pubblicazioni sia scientifiche che di narrativa. Paternuosto, titolare di brevetti nazionali ed internazionali, il 2 luglio è stato premiato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta, Erminia Bottiglieri, per i 50 anni di iscrizione all’Ordine. Era “medico di campagna”, come lui stesso amava definirsi, così, infatti, si presentava nel suo biglietto da visita. E’ stato tra l’altro candidato sindaco e consigliere comunale nel 2009 a Marcianise. Paternuosto lascia affranti dal dolore la moglie e il figlio. I funerali si terranno domani, 6 ottobre, alle 10.30. presso l’Abbazia Benedettina di S. Angelo in Formis, frazione di Capua.