Addio all’angelo dei fiori: comunità sotto choc per la morte della giovane Sara

RUVIANO. L’intera comunità è in lutto per la morte di Sara, la fioraia del paese di Ruviano. La giovane donna ha avuto una broncopolmonite ed era stata ricoverata in ospedale. Qui i medici l’avevano intubata e dopo 15 giorni aveva ripreso conoscenza, lasciando sperare tutti in una sua guarigione. Invece Sara ha avuto un collasso cardiaco. Per il paese un vero choc: la comunità di Ruviano si prepara a dire addio all’angelo dei fiori.