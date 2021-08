S.MARIA C.V. ADDIO a Silvio Laudisio, docente e giornalista sportivo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ morto il professore Silvio Laudisio. Per anni docente al liceo classico “Nevio” di Santa Maria Capua Vetere.

Giornalista pubblicista, aveva sostenuto con impegno le attività redazionali dapprima nell’emittente radiofonica Tele Radio Volturnia e, poi, quelle televisive del canale 53, TeleTifata, di cui per anni è stato il volto del telegiornale. E’ stato anche autore di numerosi saggi e pubblicazioni come “Ora te la dico io la scuola superiore!, il “Grande Chef“, e “Che gran peccato che non sei Napoletano!”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari, alla moglie Marisa, ai figli Gustavo e Marco, ai nipot. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Madonna delle Grazie alle 16.30 di domani, 23 agosto.