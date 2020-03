Addio allo storico proprietario del ristorante hotel Belvedere. Lascia 4 figli

CASERTA – E’ morto Geppino Pasquariello, storico proprietario dell’hotel ristorante Belvedere e della discoteca “La Storia” di Vaccheria/San Leucio. Aveva 79 anni. Lascia gli amati nipoti e i figli Donato, Mario, Maurizio e Lidia.

Pasquariello aveva cominciato a lavorare da ragazzo con la madre in un piccolo punto di ristoro, sito in via Verdi, poi a Vaccheria, insediandosi, definitivamente a “Il Belvedere”, localizzato non lontano dal cancello che porta alla Vaccheria. La discoteca “La Storia” era tra le più gettonate degli anni 80/90, frequentatissima dai giovani di tutta Terra di Lavoro.