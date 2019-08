ADDIO ANNARITA. Colpita da un brutto male, muore 61enne. La nipote: “Sarai sempre la mia guerriera preferita”

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)- Addio Annarita, morta troppo presto, dolore in città. Stamani alle 11 presso la Parrocchia di San Giuseppe Operaio, si sono celebrati i funerali di Annarita Lecce, 61 anni, vittima di un brutto male.

La donna, bellissima e sorridente, ha cercato di sconfiggerlo, ma non ci è riuscita, ed è volata via, lasciando nel dolore il marito Francesco e la sua famiglia. Sotto shock amici e parenti a cui mancherà quel meraviglio sorriso e l’allegria contagiosa di Annarita.

Questi gli addi strazianti del fratello Bruno e della nipote Elena.

Bruno Lecce: “Quando noi viviamo la morte non c’è… Quando c’è lei non ci siamo noi.. Non è nulla ne x i vivi e ne x i morti…R. I. P… Annarita Lecce..Mia sorella!”



Elena Lecce: “Ciao Zia Annarita Sei è Sarai Sempre la mia Guerriera Preferita.ADESSO SEI ANGELO PIÙ BELLO DEL PARADISO…“.