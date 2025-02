ADDIO ANTONIO. Giovane papà lascia questa terra

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Maddaloni è sconvolta e affranta per la prematura e improvvisa perdita di Antonio Della Peruta, un padre di 44 anni, che lascia nel dolore la moglie Maria e i tre figli piccoli. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio, con numerosi messaggi di addio e vicinanza alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 presso la Parrocchia di Santa Sofia, dove amici, parenti e cittadini si uniranno per dare l’ultimo saluto al giovane padre. In questo momento di grande dolore, la comunità di Maddaloni si è stretta attorno alla famiglia Della Peruta per offrire conforto e sostegno in questa tragica circostanza.