SANTA MARIA CAPUA VETERE – La comunità di Santa Maria Capua Vetere si è stretta attorno alla famiglia di Antonio Santillo, il medico veterinario deceduto poche ore fa all’età di 70 anni.

Già dirigente della ASL, Santillo è stato un professionista apprezzato in città anche in tutta la provincia, dove, come detto, ha ricoperto anche ruoli di quadro all’interno dell’azienda sanitaria locale. I funerali si terranno domani nel Duomo della città del Foro.