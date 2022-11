I funerali saranno celebrati domani

VILLA LITERNO – (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa e straziante perdita, per la comunità che dice addio a Carmela Cecora 39 anni. Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia della prematura dipartita della bellissima e gentile Carmela di soli 39 anni, che lascia i familiari e gli amici così presto. I funerali si svolgeranno domani alle 14 presso la Chiesa S.Maria Assunta a Villa Literno. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.