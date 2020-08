ADDIO CATIA. Muore a 50 anni colpita da un brutto male

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Un ennesimo lutto colpisce drammaticamente la comunità di Villa di Briano. La prematura scomparsa di Catia Traettino, di 50 anni, madre di 6 figli, donna solare e gentile, ha lottato contro un male che l’ha portata via troppo presto. Dopo il decesso di pochi giorni fa del giovane Guido Maisto a causa di un incidente stradale, oggi un altro lutto sconvolge il paese. Questi due dei tanti commoventi addi delle amiche:

Lina I. “Cara Catia Traettino, ricorderò sempre il tuo sorriso a 360 gradi, bello e splendente, dolce e contagioso che avevi sempre e che ti rispecchiava. Mi spiace solo non esserci per darti l’ultimo saluto. Non doveva andar così neanche per te… Donna, moglie e mamma meravigliosa️ Conservo tanti ricordi della nostra giovinezza in modo particolare quando mi truccavi, io ti chiedevo di farmi un miracolo e tu scoppiavi a ridere e ridevamo tanto da far durare quella seduta di trucco ore ed ore… Bei momenti che porto nel cuore .️Sicuramente ora sarai fra le braccia del Signore perché sei stata tanto un anima bella. Ciao dolcissima Catia”

Anni V M: “Gentile, sorridente, premurosa, religiosa, umile, lavoratrice, moglie esemplare, confidente, instancante, affettuosa e madre esemplare di sei brillanti figli,suoi icone. Difficile dimenticare la dolcezza della sua voce, delle sue movenze, del suo essere semplicemente *Catia* amica di tutti. Onorata di averla conosciuta e dissetata dalla sua umile bontà.”