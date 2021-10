ADDIO CIRO. Oggi pomeriggio, nella parrocchia Santa Croce, i funerali del 15enne

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Fissata la data dei funerali di Ciro Modugno il 15enne vittima di un grave incidente stradale. Oggi alle ore 15:30 nella parrocchia SANTA CROCE, a San Cipriano d’Aversa, in presenza del Vescovo, saranno celebrati i funerali del ragazzo. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio, tanta la mobilitazione dei cittadini che si sono stretti alla famiglia, che sta vivendo un dolore immenso, una tragedia immane, la perdita di un figlio, un bravo ragazzo ad opera di un 29enne Pietro C. che sotto l’effetto di droga lo ha privato della vita attraverso un incidente stradale avvenuto domenica notte. Tanti saranno presenti oggi per dirgli addio, un angelo volato via troppo presto.