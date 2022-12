“Addio dolce Alessandra”. In tanti ai funerali della 15enne studentessa del liceo Jommelli

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali della dolcissima Alessandra Maria Graziano 15 anni. La apprezzata e benvoluta studentessa del Liceo Jommelli di Aversa è venuta a mancare prematuramente lasciando un grande dolore nei genitori Giuseppe, la madre Amalia, i compagni di scuola e docenti. I funerali si sono celebrati presso la Chiesa San Michele Arcangelo a Trentola Ducenta dove in tanti hanno preso parte per l’ultimo saluto alla piccola studentessa che aveva tutta una vita davanti a sé da vivere ma il fato l’ha strappata all’amore di tutti. Questo il cordoglio del prof. Mario Pedata del Liceo Statale N. Jommelli di Aversa “Una ragazza timida, compita, educata e intelligente. A 15 anni non si puó trovare una ragione, una logica per la sua scomparsa. Come genitori come docenti immaginiamo le vite di questi ragazzi colme di un futuro brillante , a cui si spera di aver dato un contributo. Sono parte di noi… Sono i nostri alunni ma prima ancora li consideriamo figli e per questo ne siamo responsabili. Ci lascia una nostra figlia , una ragazza capace , che amava la vita. I tuoi Prof, i tuoi compagni e lo Jommelli, Tutto, si uniscono, con affetto, al dolore della famiglia. Ciao Alessandra”