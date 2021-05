ADDIO FRANCO. Muore a 69 anni. Lascia moglie e 5 figli

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio a Franco Capasso, l’amico di tutti. In questi giorni c’è grande tristezza in paese, per la prematura dipartita di Franco Capasso, 69 anni, molto conosciuto e apprezzato da tutti. L’uomo si era trasferito a Collecchio in provincia di Parma per lavoro, con la famiglia. Capasso si è spento a 69 anni, lasciando la moglie e i figli, Angela, Enrica, Franci, Gianmarco con Erika. I funerali si sono svolti nella chiesa di Felino nel parmese. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la scomparsa di Capasso.