ADDIO GENEROSO. Muore storico postino e assessore comunale

CARINARO/CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo civile: addio al noto ex postino Generoso Quindici. L’uomo stimato postino ed ex assessore si è spento all’età di 80 anni. Quindici era di Carinaro, ma viveva a Casaluce. Un uomo perbene, gentile e lavoratore onesto e instancabile.

L’ex assessore Giuseppe Barbato lo ricorda: “IERI E’ DECEDUTO GENEROSO QUINDICI, postino per tanti anni a Carinaro. Generoso viveva a Casaluce ed aveva 80 anni era figlio di Angelo Antonio Quindici, detto comunemente Pascariello, e di Giulia Imbimbo. Era figlio della nostra Carinaro. Generoso era rimasto vedovo qualche anno fa di Caserta Rosa sorella dell’ispettore Caserta Nicola della vicina Teverola. In questo momento di dolore le mie sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo ai figli Giovanni e Giulio, alla sorella Rosetta, al fratello Vincenzo, alle nuore, ai nipoti e alle care famiglie Quindici e Caserta. Grazie Generoso per la Tua disponibilità, grazie per la Tua bontà e ancora grazie per tutto quello che hai fatto per Carinaro. Riposa in pace!”