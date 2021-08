Addio Liberato, giovane promessa del calcio. Strappato alla vita a soli 16 anni

SANT’ANTIMO/SANT’ARPINO – Un grave lutto colpisce il mondo calcistico della nostra provincia. E’ morto Liberato Puca, 16enne originario di Sant’Antimo, giovane calciatore della scuola calcio GT10 Palla al centro-Milan Academy di Sant’Arpino.

A strapparlo alla vita e all’affetto dei suoi cari un brutto male contro il quale combatteva.

La notizia del suo decesso ha fatto sprofondare tutti nel dolore più totale. Messaggi di cordoglio sono arrivati dai tanti amici del 16enne, oltre che dalle diverse società sportive che hanno avuto modo di apprezzare il suo talento.

“Ciao nostro amato capitano – scrive la sua scuola calcio sui social – Tutto il mondo della GT10-Palla al centro si unisce all’enorme dolore della famiglia Puca per la scomparsa prematura del nostro Liberato, capitano della categoria 2005. Una notizia che ci distrugge il cuore, un dolore troppo grande da sopportare. Hai combattuto come un leone come hai sempre fatto anche sul prato verde, lascerai un vuoto incolmabile dentro tutti noi, ti ameremo per sempre e non ti dimenticheremo mai, ti porteremo per sempre dentro di noi in ogni singolo momento! Ogni altra parola è superflua, il dolore e la rabbia sono incontenibili. Grazie per tutti i bei momenti che ci hai regalato, riposa in pace e veglia su di noi, da oggi sarai il nostro angelo! Ciao Libe”.