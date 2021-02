Lutto nell’AGRO AVERSANO. ADDIO MICHELE, scomparso a soli 35 anni

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani una terribile notizia ha sconvolto la comunità locale, è venuto a mancare prematuramente Michele Clarelli, 35 anni.

La sua scomparsa ha gettato nel dolore il padre Roberto, la madre Giuseppina, la sorella Maria Rosaria e il fratello Ferdinando, oltre ai tanti amici e parenti. I funerali si celebreranno domani alle 15:30 presso la Parrocchia Madonna Del Rosario a Gricignano. Il giovane era conosciuto in paese e benvoluto, la sua prematura scomparsa lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto un vuoto incolmabile. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per Michele.