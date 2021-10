ADDIO Napoleone. Colpito dal male, muore 40enne

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio Napoleone Zavotto 40 anni. Oggi una terribile notizia sconvolge la comunità, la prematura dipartita dell’amato e conosciuto Napoleone Zavotto, che ha lottato con tutto se stesso contro il male, ma non è riuscito a batterlo. Lascia tutti sconvolti la sua perdita, era un giovane buono, sorridente e solare, che troppo presto lascia questa terra. Tantissimi i messaggi di addio per Napoleone.

Ecco alcuni dei più toccanti. “La gentilezza non muore mai, resti con noi, nelle tue passioni, nel tuo essere unico, discreto e generoso. Tutto questo amore con parole al miele ti avrebbero fatto arrossire ma sono strameritate per la persona speciale che sei!!! Buon Viaggio Amico mio”

“Oggi Sant’Arpino piange una giovane vita. Napoleone Zavatto un ragazzo pieno di energia pieno di vita dedito al suo lavoro sempre Disponibile per gli altri Rip amico di tutti”

“Non ci si può opporre alla morte. Ma io non voglio rassegnarmi e voglio continuare a parlarti perché so che puoi ascoltarmi: mi manchi amico mio, manchi a tutti. Senza di te ci sembra di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo….cia napoleone un giorno ci rivedremo.”