ADDIO PADRE LUIGI. Morto storico parroco della chiesa di Baia Domizia

CELLOLE – “Tutta la nostra Comunità piange Padre Luigi. Ognuno di noi lo ricorderà per sempre per la sua dolcezza ed intelligenza. È volato via un altro pezzo di storia della nostra Cellole. Fai buon viaggio”.

Così il sindaco di Cellole Guido Di Leone ha dato il suo ultimo saluto a don Luigi Casillo, storico parroco della chiesa di San Francesco a Baia Domizia.

I funerali si sono tenuti oggi, 7 novembre 2021, alle ore 15.30, presso la sua Chiesa di S. Francesco di Assisi in Baia Domizia, la sua chiesa.