ARIENZO (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la dipartita di Pasquale Pecchillo 59 anni. L’uomo stimato e apprezzato fruttivendolo, di grande generosità e gentilezza, lottava da tempo contro il male, che ieri lo ha portato via dall’amore dei suoi cari, i fratelli Antonio, Salvatore, Maria e Genoveffa. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 e 30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per questa ingiusta e prematura scomparsa.