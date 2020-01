ADDIO PIETRO. Oggi i funerali del 42enne morto in un tragico incidente stradale

GIUGLIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Oggi i funerali di Pietro Fiorillo, 42enne morto in un incidente stradale. L’ultimo addio al giovane uomo, nativo di Milano, ma residente a Giugliano, deceduto a seguito dell’incidente stradale avvenuto pochi giorni fa presso l’Auchan mentre era a bordo del suo scooter una Honda SH, poi ha perso il controllo del mezzo schiantandosi in strada e nonostante i soccorsi per Fiorillo, detto O Cinese, non vi è stato più nulla da fare, è deceduto. Sul posto era giunti anche i carabinieri per accertare le dinamiche e regolare la viabilità per consentire gli accertamenti. La salma trasferita all’ospedale San Giuliano dove sono stati svolti gli esami di rito. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa Madonna delle Grazie a Giugliano. In questi giorni sono stati numerosissimi i messaggi di addio per Pietro, una vita stroncata troppo presto, sconvolgendo tutti.