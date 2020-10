ADDIO PROF. Celebrati i funerali di Mario Amendola. L’addio di studenti, colleghi, amici e familiari

GRICIGNANO D’AVERSA/MARCIANISE – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali dell’amato prof Mario Amendola 54 anni (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO).

Oggi alle 16 presso la Chiesa di San Simeone Profeta a Marcianise è stato celebrato il funerale dello stimato e conosciuto insegnante di educazione fisica dell’IC Santagata a Gricignano. L’uomo era sposato con Nunzia e padre di due figlie, stava lottando contro il male, che ogni giorno miete vittima nei nostri territori e non è riuscito a sconfiggerlo. Tanti i presenti per l’ultimo saluto al caro Mario, amici, parenti, colleghi e alunni tutti disperati per questa ingiusta e terribile perdita.

Un docente appassionato, rispettoso, colto e disponibile, una vera perdita per la scuola e per la comunità che lo aveva accolto Gricignano e Marcianise che gli ha dato i natali. Questo l’addio dell’IC Santagata Gricignano: “Un grande dolore oggi ha colpito la nostra comunità scolastica.Ci lascia il prof. Mario Amendola,docente di Educazione Fisica della secondaria,amato e stimato da chiunque, dagli alunni, dai suoi colleghi e dall’intero personale in servizio presso la nostra scuola.Mario era l’amico di tutti, capace di coinvolgere con la sua immensa allegria e gioia di vivere.Mancherai terribilmente a chi ha avuto la fortuna di incontrarti sul suo cammino.E mancherai molto anche a me.Ciao Mario. Il tuo ricordo resterà sempre vivo in noi, in me…“.