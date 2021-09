ADDIO PROF. E’ lutto all’ I.T.S. C. Andreozzi

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella scuola addio prof Maddalena Battista. Oggi una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità, la prematura dipartita della professoressa del Geometra di Aversa Maddalena Battista, vittima del male, che l’ha portata via troppo presto. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la stimata docente. Crescenzo Della Corte “Oggi se ne va una persona dalla grande bontà d’animo, una donna elegante e raffinata, tenace, attenta e dal carattere forte. Un’insegnate in gamba che lascia un immenso vuoto in quanti l’hanno conosciuta. Addio Maddalena Battista …Buon viaggio”