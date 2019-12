CASERTA. I ragazzi del Diaz in lacrime per la scomparsa della prof Giovanna Laganà: “Sarà sempre con noi”

CASERTA – Ritorniamo sulla notizia della morte della professoressa Giovanna Laganà, pubblicando il pensiero a lei rivolto dal preside e dai ragazzi dell’istituto Diaz.

Oggi per il Diaz è un giorno triste! A soli 54 anni volata in cielo la Prof Giovanna Laganà docente di Italiano e Latino al Diaz. Una docente di rara preparazione ed una donna dolce e comprensiva. Ha vissuto la scuola con una dedizione fuori dal comune ha amato gli alunni come i figli mai avuti e sempre ha riservato un sorriso e una parola buona per i colleghi. Mancherà la sua presenza discreta e sempre positiva anche durante la malattia e nonostante le sofferenze. Una donna buona! La piangono i suoi alunni che inizialmente sono rimasti increduli alla notizia della scomparsa della loro prof e i rappresentanti di Istituto domani saranno in chiesa per salutarla con gli altri alunni e i docenti che potranno assentarsi dal servizio per accompagnare le classi. Ma ci saranno tutti con impresso nel cuore il sorriso di Vanna Laganà.

“ È stata una docente eccezionale -ha dichiarato il Preside Suppa- e sono molto addolorato per questa perdita che coinvolge noi tutti al Diaz e siamo vicini alla famiglia con sincera partecipazione. Fino a qualche giorno, ci siamo sentiti telefonicamente e lei era sempre propositiva finchè la situazione non è precipitata. Sono commosso nel ricordarla nel suo essere dolce eppure determinata. E oggi con emozione abbiamo ricordato quando,un paio di anni fa,lei era in malattia per l’intervento e le terapie,eppure volle partecipare al nostro Open day. Proprio per la sua professionalità e per la bella persona che è stata- ha concluso il preside- il Diaz sarà presente in chiesa ufficialmente ed ho voluto che ci fosse lo stendardo del Diaz in suo onore .”

Sui social si rincorrono i messaggi e i post in cui si ricorda la Prof Laganà: “Ciao Prof non ti dimenticheremo mai”. Scrivono all”unisono i suoi alunni. E il messaggio della storica collega Cettina Natale riassume il sentire dei colleghi del Diaz cui si uniscono anche i colleghi delle scuole dove ha precedentemente insegnato Giovanna Laganà:“Anni trascorsi insieme, nella stessa sezione, una collega cara, preparata e seria, sempre disponibile a fare quanto possibile per la crescita degli alunni, anche quelli più difficili. Che tristezza Giovanna! Hai sofferto tanto, ma non mancavi mai di sorridere alle mie battute e di resistere al dolore. Ciao. Riposa in pace.”

Stamattina un ragazzo piangeva e con la positività che caratterizza i giovani tra le lacrime con un sorriso ha detto” La Prof Giovanna sarà sempre con noi… è vero che Chi è del Diaz lo è per sempre!”.

Vanna Laganà ne sarebbe felice. “Buon viaggio Prof adesso sorridi fra gli angeli!!”

Stefania Modestino