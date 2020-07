ADDIO SALVATORE. Comunità sotto shock per la morte del 19enne, vittima di un incidente al ritorno dal mare

VILLA LITERNO – (Lidia e Christian de Angelis) Comunità sotto shock per la morte di Salvatore Carmellino il 19enne morto in un incidente stradale di ritorno dal mare (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). L’intera comunità si sta stringendo intorno alla famiglia e tutti pregano per il fratello di Salvatore detto Totò U BIONDO, che è grave in ospedale, a causa del terribile schianto avvenuto a Castelvolturno ieri sera in via Veneto in località Pinetamare. Il giovane liternese stava rientrando a casa col fratello quando lo scooter sul quale viaggiavano si è scontrato con un’auto. Disposta l’autopsia sul corpo del 19enne , poi la salma sarà restituita per i funerali. Centinaia messaggi di cordoglio per il 19enne benvoluto da tutti.

Nicola P”Condoglianze alla famiglia di Salvatore carmellino morto per un tragico incidente sul motorino che stava tornando dal mare lui è morto è il fratello sta in gravissime condizioni è successo al villaggio Coppola riposo angelo biondo che Dio ti accolga nelle sue braccia sono di villa literno”

“Non ci posso credere….Una settimana fa eravamo insieme al mare a divertirci e ora siamo qui che non ci sei più. Io non ci posso credere Riposa in pace Totó“