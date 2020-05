MARCIANISE – E’ morto Antonio Varone, per tutti Tonino, stimato fioraio di Marcianise. Per anni ha gestito con la moglie l’attività commerciale trasferita da qualche anno in via Tagliamento. Era conosciutissimo. Per tutti, vale il messaggio lasciato da un amico: “Ciao Tonino, sarà difficile guardare un fiore e non pensarti”.