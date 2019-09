ADDIO VINCENZO. Ecco chi è il 16enne morto nell’incidente stradale di AVERSA. E’ caccia al pirata

AVERSA –(Lidia e Christian de Angelis) Si chiamava Vincenzo Di Martino ed aveva 16 anni il giovane morto nell’incidente stadale avvenuto questa notte ad Aversa (LEGGI QUI). Era di Casaluce.

Il giovane era a bordo del suo scooter, insieme all’amico Raffaele F. quando, a causa di un sorpasso azzardato da parte di una Peugeot, che proveniva dal senso opposto, è stato preso in pieno. Lo schianto ha fatto sbalzare in terra i due giovani. Vincenzo è morto, mentre l’amico è arrivato ferito in ospedale.

Sul posto, immediato l’arrivo dei sanitari del 118 del Moscati di Aversa, che era poco distante dal luogo dell’incidente. Il pirata della strada si è dato alla fuga. Sul caso per i rilievi e per risalire all’identità dell’uomo responsabile di omicidio stradale e omissione di soccorso, la polizia del Commissariato di Aversa diretti, dal dr Gallozzi. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze di alcuni presenti sul posto.