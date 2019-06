Affitta una casa per le vacanze estive, ma è una truffa. Denunciato 31enne di AVERSA

AVERSA – F.S., 31 anni di Aversa, disoccupato con precedenti, è stato denunciato per truffa. Aveva postato su un sito internet l’annuncio di un immobile da fittare per le vacanze estive a Cattolica, in provincia di Rimini. Un 48enne di Ostiano, in provincia di Cremona, ha versato 300 euro come caparra per il fitto della casa tramite bonificoo bancario. Incassati i soldi, il 31enne è scomparso. La casa non esisteva. I carabinieri hanno ricevuto la segnalazione, identificato il truffatore e lo hanno denunciato. Non è la prima volta che il 31enne mette in atto truffe online.