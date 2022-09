Agente della penitenziaria muore a 44 anni. Addio Giovanni

FORMICOLA – E’ morto Giovanni Lamberti, Assistente Capo Coordinatore, in servizio al carcere di Napoli Poggioreale. Aveva 44 anni e lottava da tempo contro un male. Lascia la moglie Luisa e il figlio Luigi. Il ricordo dei colleghi della penitenziaria:

” Un altro “angelo azzurro” è volato via, ci lascia con l’amarezza in bocca un caro amico, collega e genitore esemplare che, non è riuscito a sconfiggere un brutto male.

Noi dei Baschi Azzurri Uomini di Poggioreale ti ricorderemo con stima ed affetto per i tanti sorrisi che con cuore concedevi ad ognuno di noi nei corridoi del “G.Salvia”. Un’altra bella persona, oltre che un professionale collega, ci lascia……la preghiera per lui, è quella di un eterno sereno riposo e per i suoi familiari, di trovare una grande forza nella quotidiana mancanza.

Gli Uomini di Poggioreale e la redazione di BASCHIAZZURRI.IT sono vicini nel dolore alla famiglia del caro Lamberti Giovanni morto prematuramente.”