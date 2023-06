SAN MARCELLINO – È deceduto all’età di 72 anni l’agente di polizia in pensione Mario Battista. Originario di San Marcellino, luogo in cui è stata celebrata la messa in sua memoria, Mario lascia la moglie Francesca e le figlie Giorgia e Giovanna.

Oggi ci sono stati i funerali ed è avvenuto l’ultimo saluto all’agente di polizia. Era andato in pensione qualche anno fa, poi una terribile malattia lo ha spento.