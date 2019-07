Agente picchiato a colpi di scopa in carcere da tre detenuti. Feriti anche altri colleghi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tre poliziotti penitenziari sono finiti al Pronto Soccorso del Melorio dopo l’aggressione, da parte di tre detenuti.

Stando a quanto emerso dal Sappe i reclusi hanno scaraventato a terra il poliziotto colpendolo con un manico di scopa e provocandogli delle ferite per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Nella colluttazione sono rimasti feriti altri agenti che erano intervenuti in aiuto del loro collega.

Sul caso è intervenuto Michele Vergale, esponente del sindacato di polizia penitenziaria Sappe: “Vanno messe in evidenza le gravi condizioni in cui il personale di Polizia penitenziaria è costretto ad operare negli istituti penitenziari, divenuti ormai delle bombe ad orologeria. Vanno sottolineate anche le condizioni della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, carente di personale e struttura sovraffollata, con grave pregiudizio alla sicurezza sul lavoro per il personale. Il Sippe esprime solidarietà al personale aggredito, che anche questo fatto faccia riflettere il governo ed il ministro della Giustizia sulla necessità di adottare interventi concreti a tutela del sistema penitenziario e dei poliziotti penitenziari.”