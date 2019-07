AGG. TUTTE LE FOTO. Dopo l’incendio siamo entrati nei capannoni dell’ex macello di proprietà del Comune

CASERTA – Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco ha domato l’incendio scatenatosi in uno dei capannoni dismessi dell’ex mattatoio comunale di Caserta. L’episodio, però, ci permette di tornare, dopo la pubblicazione delle fotografie esterne, di tornare sul degrado e sulle condizioni in cui versano questi locali di proprietà del Comune di Caserta. Siamo riusciti ad entrare dopo pochi minuti la fine dell’incendio e queste aree sono piene di pannelli coibentati di celle di vecchi frigoriferi i quali hanno generato il fumo nero che abbiamo potuto osservare perché contengono spuma espansa, materassi su cui giacciono rom, sfortunati clochard. Insomma, un vero e proprio luogo del degrado, non a caso, con l’assoluta complicità di un Comune di Caserta che sulla condizione di questi luoghi ha dispensato per anni solo chiacchiere e, a dir la verità, durante il periodo dell’amministrazione di Marino, neanche più quelle.