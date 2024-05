Agghiacciante scontro frontale tra un’auto e uno scooter a un passo di un noto bar dell’Appia. Ragazza 18enne gravissima

È volata dallo scooter per una decina di metri. In un primo momento le sue condizioni non erano o apparse gravi, ma dopo i primi esami clinici…

CASAGIOVE – La Statale Appia, nel tratto che collega Caserta a Santa Maria Capua Vetere, si è dimostrata ancora una volta una delle arterie stradali più pericolose della provincia.

Ieri sera, verso le 20:15, si è verificato l’ennesimo, gravissimo incidente all’altezza del Bar Nocera in territorio di Casagiove. Un’auto si è scontrata frontalmente con uno scooter, a bordo del quale c’erano due ragazzi.

Ad avere la peggio la diciottenne A. B, 18 anni, di Macerata Campania, letteralmente sbalzata dal mezzo a due ruote e volata per diversi metri fino ad atterrare al suolo a a molta distanza dallo scooter condotto da un ragazzo.

In un primo momento, le sue condizioni erano apparse serie, ma non gravi Tanto è vero che il 118 l’aveva ricoverata in codice giallo all’ospedale di Marcianise. Mma successivamente, grazie ad i primi esami clinici, sono state riscontrate delle lesioni interne, che hanno immediatamente reso necessario il suo ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Sull’incidente Sono in corso le indagini da parte dei c arabinieri