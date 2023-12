AGG. ORE 20:17. IL VIDEO E LA FOTO CHOC. S.MARIA C.V. Tragedia sfiorata all’Anfiteatro, rissa tra due ragazzi nella festa della vigilia

Nella festa organizzata in occasione della vigilia della Natività in zona anfiteatro si è rischiata la tragedia. Due i feriti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (a.c.) – Tragedia sfiorata nei pressi dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere dove, in occasione della festa per la vigilia di Natale organizzata dal bar Juiss, due giovani hanno provocato una rissa che ha portato gravi conseguenze per entrambi.

Supponendo l’eccessiva ebbrezza dei due protagonisti, la lite sarebbe scattata su piccolezze, dilagando in lanci di sedie, tavoli e bottiglie di vetro, rischiando di ferire anche i restanti presenti oltre agli interessati.

Uno dei due ha avuto migliore sorte con dei tagli, seppur profondi, sul retro del capo, mentre l’altro ha subito in maniera più sfortunata i colpi, con ripetuti tagli sul collo, torace e schiena, mettendo a serio rischio le zone vitali.

L’intervento poco tempestivo dei sanitari e la totale assenza di forze dell’ordine non ha fatto altro che aggravare le condizioni del giovane, che al momento dell’arrivo dell’ambulanza si trovava steso a terra in visibile stato di shock.