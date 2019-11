Aggredì militare della guardia costiera, arrestato 48enne di CASTELLAMMARE

CASTELLAMMARE – I militari della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e personale della stazione dei Carabinieri di Castellammare hanno eseguito, su disposizione della Procura di Torre Annunziata, un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di firma emessa dal gip del Tribunale oplontino a carico di E.S., 48 anni, residente a Castellammare, indagato per il reato di minacce e violenza.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nel pomeriggio dell’11 luglio scorso il 48enne, incurante dell’alt impartito, ha colpito violentemente con schiaffi e pugni al volto un militare in servizio sulla motovedetta Cp 532 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, che si apprestava ad effettuare i preliminari controlli degli apparati di bordo, in quanto impegnata, di lì a poco, in un’attività di polizia marittima. Solo con il pronto intervento di altri militari presenti si è riusciti a fermare e immobilizzare l’aggressore, evitando il peggio. Il gip ha ritenuto di accogliere le richieste avanzate dal pm anche in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto vi era il concreto pericolo che l’indagato, per le specifiche modalità del fatto, se non assoggettato ad idonea misura coercitiva, potesse commettere altri gravi delitti della stessa specie.